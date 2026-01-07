Мерц заявил, что Украине придется пойти на компромиссы ради мира

Мерц подчеркнул, что работа над достижением мира ведётся непрерывно, независимо от того, удастся ли прекратить боевые действия через шесть недель или месяцев. При этом он не уточнил, какие именно уступки могут потребоваться, отметив лишь, что готового дипломатического решения из «учебника» не существует, и в сложившихся геополитических условиях потребуются значительные усилия в ближайшие дни, недели и, возможно, месяцы.