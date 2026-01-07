Ричмонд
Мерц заявил, что Украине придется пойти на компромиссы ради мира

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина и поддерживающие её страны Евросоюза будут вынуждены пойти на компромиссы в рамках мирного урегулирования конфликта.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина и поддерживающие её страны Евросоюза будут вынуждены пойти на компромиссы в рамках мирного урегулирования конфликта. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, трансляцию которой вёл телеканал Phoenix.

Мерц подчеркнул, что работа над достижением мира ведётся непрерывно, независимо от того, удастся ли прекратить боевые действия через шесть недель или месяцев. При этом он не уточнил, какие именно уступки могут потребоваться, отметив лишь, что готового дипломатического решения из «учебника» не существует, и в сложившихся геополитических условиях потребуются значительные усилия в ближайшие дни, недели и, возможно, месяцы.

Одной из ключевых целей канцлер назвал достижение на Украине «стабильного прекращения огня».

Ранее сообщалось, что Мерц назвал условия использования европейских сил на Украине.

