Назначена дата общего собрания прокуроров Молдовы

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Заседание общего собрания прокуроров Молдовы в этом году пройдет в режиме онлайн, а голосование будет организовано в электронном формате.
Такое решение принял Высший совет прокуроров (ВСП), который также назначил дату проведения собрания — оно состоится 20 марта. На собрании будут представлены отчеты генерального прокурора и ВСП а также планируется определить приоритеты на 2026 год.
По словам председателя ВСП Думитру Обады, заседание перенесено в заочный формат для того, чтобы не отрывать прокуроров от текущей деятельности и сократить расходы на проведение мероприятия. Технической стороной организации заседания займется специально отобранная IT‑компания, которая обеспечит безопасность и корректность электронного голосования.
На сегодняшний день в Молдове работают около 600 прокуроров, в заседании в 2025 году приняли участие более 500 из них, собрание проходило в очном формате.