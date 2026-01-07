Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назначена дата общего собрания прокуроров Молдовы

По решению ВСП общее собрание прокуроров Молдовы переходит в онлайн-формат.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Заседание общего собрания прокуроров Молдовы в этом году пройдет в режиме онлайн, а голосование будет организовано в электронном формате.

Такое решение принял Высший совет прокуроров (ВСП), который также назначил дату проведения собрания — оно состоится 20 марта. На собрании будут представлены отчеты генерального прокурора и ВСП а также планируется определить приоритеты на 2026 год.

По словам председателя ВСП Думитру Обады, заседание перенесено в заочный формат для того, чтобы не отрывать прокуроров от текущей деятельности и сократить расходы на проведение мероприятия. Технической стороной организации заседания займется специально отобранная IT‑компания, которая обеспечит безопасность и корректность электронного голосования.

На сегодняшний день в Молдове работают около 600 прокуроров, в заседании в 2025 году приняли участие более 500 из них, собрание проходило в очном формате.