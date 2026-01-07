Ричмонд
Новости СВО. ВСУ бегут из Тищеновки, ВС РФ штурмуют Волчанские Хутора и Старицы, ЕС готов дать гарантии безопасности Украине, 7 января

Бойцы Армии России продвигаются в Харьковской и Запорожской областях, ВСУ теряют Новопавловку, а «коалиция желающих» думает, как помочь Украине, — дайджест Life.ru.

Курская область, 7 января.

Тёткинское и Глушковское направления не претерпели сильных изменений. Артиллерия ВС РФ продолжает атаковать цели в районе Рыжевки и Павловки.

Авторы канала «Рыбарь» сообщают о продвижении наших войск к Сумам. Наступление идёт со стороны Юнаковки.

— Движение к северу от Сум началось ещё в том году, когда подразделения российских войск в результате тяжёлых боёв смогли удержать рубеж Кондратовка — Юнаковка и сохранить плацдарм на территории Сумской области, — говорится в публикации.

Видео © Telegram / mod_russia.

Харьковская область, 7 января.

На Купянском направлении ВСУ отступили из села Тищеновка в районе Купянска. Населённый пункт находится северо-западнее города и стоит на важной для украинских боевиков ветке снабжения.

— По всей видимости, набитые в Купянск подразделения врага внезапно сами оказались в ситуации нарушенной логистики в город, — сообщает военкор Алексей Тимаков.

Когда ВС РФ закрепят успех в Тищеновке, то ВСУ смогут подводить подразделения только через лес Малые Ровны, где контроль за нашими операторами дронов.

Кроме того, в Харьковской области под удары Российской армии попали две механизированные бригады украинских боевиков, бригады Нацгвардии и бригады территориальной обороны в окрестностях Волчанских Хуторов, Старицы и Ольховатки.

В Волчанских Хуторах бойцы группировки «Север» заняли 15 домов и закрепились на позициях. В районе Старицы штурмовики продвинулись на пяти участках.

Четыре опорника ВСУ в лесу юго-западнее Лимана пали под натиском «северян». В этом направлении наши подразделения продвинулись на 500 метров.

Донецкая Народная Республика, 7 января.

Бойцы группировки «Юг» улучшили свои позиции по линии боевого соприкосновения. Под удары попали подразделения двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в окрестностях населённых пунктов Закотное, Кривая Лука, Дружковка, Райское и Константиновка Донецкой Народной Республики.

На Славянско-Краматорском направлении штурмовики ВС РФ продвигаются в Миньковке. По предварительным данным, Армия России освободила село Новомарково.

Запорожская область, 7 января.

Подразделения ВС РФ продвинулись широким фронтом в 7,5 километра на участке от Филии до Орехова в сторону Новопавловки. Глубина прорыва составила 3,5 километра.

Тем самым ВСУ лишились оборонительных линий, а также опорного пункта в сторону Новопавловки. В самом селе идут бои за северную и северо-западную части.

«Коалиция желающих» для Украины.

В Париже прошло заседание так называемой коалиции желающих с участием стран Евросоюза и США. По итогам встречи будет создана украино-американская подгруппа.

Согласно проекту Парижского соглашения, страны «коалиции» возьмут на себя юридические аспекты по оформлению обязательств перед Киевом на случай «возможной будущей агрессии».

По информации зарубежных СМИ, представители ЕС и США обсуждали размещение на Украине до 30 тысяч миротворцев. Преимущественно на западе страны. Основу этого контингента должны будут обеспечить Франция и Великобритания, а Турция будет гарантировать безопасность судоходства в Чёрном море. Штаты же будут оказывать только транспортную и разведывательную поддержку.

В украинских изданиях немного другая информация. Они пишут, что документ является лишь черновиком и ещё может быть изменён. Однако какой-либо конкретики в нём нет.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше