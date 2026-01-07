Новости СВО. ВСУ бегут из Тищеновки, ВС РФ штурмуют Волчанские Хутора и Старицы, ЕС готов дать гарантии безопасности Украине, 7 января

По информации зарубежных СМИ, представители ЕС и США обсуждали размещение на Украине до 30 тысяч миротворцев. Преимущественно на западе страны. Основу этого контингента должны будут обеспечить Франция и Великобритания, а Турция будет гарантировать безопасность судоходства в Чёрном море. Штаты же будут оказывать только транспортную и разведывательную поддержку.