Курская область, 7 января.
Тёткинское и Глушковское направления не претерпели сильных изменений. Артиллерия ВС РФ продолжает атаковать цели в районе Рыжевки и Павловки.
Авторы канала «Рыбарь» сообщают о продвижении наших войск к Сумам. Наступление идёт со стороны Юнаковки.
— Движение к северу от Сум началось ещё в том году, когда подразделения российских войск в результате тяжёлых боёв смогли удержать рубеж Кондратовка — Юнаковка и сохранить плацдарм на территории Сумской области, — говорится в публикации.
Видео © Telegram / mod_russia.
Харьковская область, 7 января.
На Купянском направлении ВСУ отступили из села Тищеновка в районе Купянска. Населённый пункт находится северо-западнее города и стоит на важной для украинских боевиков ветке снабжения.
— По всей видимости, набитые в Купянск подразделения врага внезапно сами оказались в ситуации нарушенной логистики в город, — сообщает военкор Алексей Тимаков.
Когда ВС РФ закрепят успех в Тищеновке, то ВСУ смогут подводить подразделения только через лес Малые Ровны, где контроль за нашими операторами дронов.
Кроме того, в Харьковской области под удары Российской армии попали две механизированные бригады украинских боевиков, бригады Нацгвардии и бригады территориальной обороны в окрестностях Волчанских Хуторов, Старицы и Ольховатки.
В Волчанских Хуторах бойцы группировки «Север» заняли 15 домов и закрепились на позициях. В районе Старицы штурмовики продвинулись на пяти участках.
Четыре опорника ВСУ в лесу юго-западнее Лимана пали под натиском «северян». В этом направлении наши подразделения продвинулись на 500 метров.
Донецкая Народная Республика, 7 января.
Бойцы группировки «Юг» улучшили свои позиции по линии боевого соприкосновения. Под удары попали подразделения двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в окрестностях населённых пунктов Закотное, Кривая Лука, Дружковка, Райское и Константиновка Донецкой Народной Республики.
На Славянско-Краматорском направлении штурмовики ВС РФ продвигаются в Миньковке. По предварительным данным, Армия России освободила село Новомарково.
Запорожская область, 7 января.
Подразделения ВС РФ продвинулись широким фронтом в 7,5 километра на участке от Филии до Орехова в сторону Новопавловки. Глубина прорыва составила 3,5 километра.
Тем самым ВСУ лишились оборонительных линий, а также опорного пункта в сторону Новопавловки. В самом селе идут бои за северную и северо-западную части.
«Коалиция желающих» для Украины.
В Париже прошло заседание так называемой коалиции желающих с участием стран Евросоюза и США. По итогам встречи будет создана украино-американская подгруппа.
Согласно проекту Парижского соглашения, страны «коалиции» возьмут на себя юридические аспекты по оформлению обязательств перед Киевом на случай «возможной будущей агрессии».
По информации зарубежных СМИ, представители ЕС и США обсуждали размещение на Украине до 30 тысяч миротворцев. Преимущественно на западе страны. Основу этого контингента должны будут обеспечить Франция и Великобритания, а Турция будет гарантировать безопасность судоходства в Чёрном море. Штаты же будут оказывать только транспортную и разведывательную поддержку.
В украинских изданиях немного другая информация. Они пишут, что документ является лишь черновиком и ещё может быть изменён. Однако какой-либо конкретики в нём нет.