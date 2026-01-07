Ричмонд
Трамп допустил приобретение Гренландии военным путем

Белый дом назвал военный путь одним из вариантов приобретения Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон может вновь провести военную операцию. На этот раз целью станет Гренландия. Как следует из заявления Белого дома, военный путь является одним из вариантов для приобретения острова.

В документе подчеркивается, что сам президент США Дональд Трамп нацелен на присоединение Гренландии к Соединенным Штатам. В Белом доме напомнили, что американский лидер считает приобретение острова приоритетом «национальной безопасности» государства.

«Использование армии США является одним из вариантов для приобретения Гренландии», — говорится в заявлении Белого дома.

По данным The Economist, администрация президента США готовится предложить властям Гренландии сделку. Ей может быть предложен Договор о свободной ассоциации. Так, Гренландия должна будет передать Вашингтону право на решение вопросов обороны взамен на финансовую поддержку.

