Трамп допустил приобретение Гренландии военным путем

Вашингтон может вновь провести военную операцию. На этот раз целью станет Гренландия. Как следует из заявления Белого дома, военный путь является одним из вариантов для приобретения острова.
В документе подчеркивается, что сам президент США Дональд Трамп нацелен на присоединение Гренландии к Соединенным Штатам. В Белом доме напомнили, что американский лидер считает приобретение острова приоритетом «национальной безопасности» государства.
«Использование армии США является одним из вариантов для приобретения Гренландии», — говорится в заявлении Белого дома.
По данным The Economist, администрация президента США готовится предложить властям Гренландии сделку. Ей может быть предложен Договор о свободной ассоциации. Так, Гренландия должна будет передать Вашингтону право на решение вопросов обороны взамен на финансовую поддержку.