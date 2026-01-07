Путин встречает Рождество вместе с военнослужащими в одном из храмов Подмосковья

Ранее KP.RU уже цитировал сообщение журналиста Александра Юнашева, что Владимир Путин встретит Рождество 7 января 2026 года нестандартным образом — вместе бойцами из зоны СВО. При этом анонсировалось, что мероприятие будет сложным для освещения прессой, так как некоторых участников попросту нельзя показывать на телеэкранах.