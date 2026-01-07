Путин встречает Рождество вместе с военнослужащими в одном из храмов Подмосковья

Президент РФ Владимир Путин в рождественскую ночь по традиции присутствует на праздничном богослужении. Он находится в одном из многочисленных храмов Подмосковья. Об этом официально сообщил официальны представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Владимир Путин присутствует на Рождественском Богослужении в одном из храмов Подмосковья. С ним вместе военнослужащие и их семьи», — сказал Песков.
Ранее KP.RU уже цитировал сообщение журналиста Александра Юнашева, что Владимир Путин встретит Рождество 7 января 2026 года нестандартным образом — вместе бойцами из зоны СВО. При этом анонсировалось, что мероприятие будет сложным для освещения прессой, так как некоторых участников попросту нельзя показывать на телеэкранах.
В это время в Храме Христа Спасителя началась Рождественская служба. KP.RU ведет прямую трансляцию богослужения.