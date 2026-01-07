Ричмонд
Канцлер Германии предупредил Украину о неизбежности компромиссов с Россией

Украине придется пойти на компромиссы для урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, трансляцию которой вел телеканал Phoenix.

Источник: Reuters

Он подчеркнул, что Киев и союзники неустанно работают над достижением мира, но для этого, безусловно, придется пойти на уступки. О каких именно компромиссах может идти речь, канцлер не уточнил.

«В сложившихся геополитических условиях от нас потребуются большие усилия, в том числе в ближайшие дни, недели, а может быть, и месяцы», — добавил он.

Ранее Мерц заявил, что европейские силы в случае их размещения на прилегающей к Украине территории НАТО могут быть задействованы при возобновлении конфликта.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше