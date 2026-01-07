Канцлер Германии предупредил Украину о неизбежности компромиссов с Россией

Он подчеркнул, что Киев и союзники неустанно работают над достижением мира, но для этого, безусловно, придется пойти на уступки. О каких именно компромиссах может идти речь, канцлер не уточнил.
«В сложившихся геополитических условиях от нас потребуются большие усилия, в том числе в ближайшие дни, недели, а может быть, и месяцы», — добавил он.
Ранее Мерц заявил, что европейские силы в случае их размещения на прилегающей к Украине территории НАТО могут быть задействованы при возобновлении конфликта.
