Еврокомиссар Кубилюс: военная операция США в Гренландии стала бы концом НАТО

«Разделяю мнение премьера Дании. Если бы это произошло — хотя я не верю, что это может случиться — если администрация США решила бы использовать силу для взятия под контроль Гренландии, это был бы конец всех трансатлантических связей и НАТО», — сказал он.
По словам Кубилюса, если Вашингтон хочет укрепить безопасность Гренландии или безопасность в этом регионе, США должны расширять свои военные базы на эой территории. «Такая возможность имеется. Для этого не надо никого пугать или угрожать перенятием Гренландии, контроля над ней», — рассуждал еврокомиссар.
Кубилюс выразил надежду на то, что «США хватит рационального мышления, здорового взгляда на вещи, чтобы осознать, что с союзниками и партнерами по НАТО нельзя вести себя грубо, не придерживаться норм и договоренностей». Он задался вопросом: что делали бы США как член НАТО, который должен защищать любого другого члена блока, если США как государство предпримет какие-то действия против Дании, являющейся членом альянса.