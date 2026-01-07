Еврокомиссар Кубилюс: военная операция США в Гренландии стала бы концом НАТО

Кубилюс выразил надежду на то, что «США хватит рационального мышления, здорового взгляда на вещи, чтобы осознать, что с союзниками и партнерами по НАТО нельзя вести себя грубо, не придерживаться норм и договоренностей». Он задался вопросом: что делали бы США как член НАТО, который должен защищать любого другого члена блока, если США как государство предпримет какие-то действия против Дании, являющейся членом альянса.