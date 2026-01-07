Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еврокомиссар Кубилюс: военная операция США в Гренландии стала бы концом НАТО

ВИЛЬНЮС, 7 января. /ТАСС/. Военная операция Соединенных Штатов в принадлежащей Дании Гренландии стала бы концом для Североатлантического альянса. Об этом в эфире национального телевидения Литвы LRT заявил еврокомиссар от балтийской республики по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс.

Источник: AP 2024

«Разделяю мнение премьера Дании. Если бы это произошло — хотя я не верю, что это может случиться — если администрация США решила бы использовать силу для взятия под контроль Гренландии, это был бы конец всех трансатлантических связей и НАТО», — сказал он.

По словам Кубилюса, если Вашингтон хочет укрепить безопасность Гренландии или безопасность в этом регионе, США должны расширять свои военные базы на эой территории. «Такая возможность имеется. Для этого не надо никого пугать или угрожать перенятием Гренландии, контроля над ней», — рассуждал еврокомиссар.

Кубилюс выразил надежду на то, что «США хватит рационального мышления, здорового взгляда на вещи, чтобы осознать, что с союзниками и партнерами по НАТО нельзя вести себя грубо, не придерживаться норм и договоренностей». Он задался вопросом: что делали бы США как член НАТО, который должен защищать любого другого члена блока, если США как государство предпримет какие-то действия против Дании, являющейся членом альянса.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше