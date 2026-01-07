Турция готова отвечать за Чёрное море после урегулирования на Украине

Как пояснил турецкий министр, Анкара с самого начала конфликта, по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, выражала готовность отвечать за морское направление после установления мира. Фидан подчеркнул, что Турция, обладающая самым крупным военно-морским флотом среди стран НАТО в Чёрном море, проделала значительную работу по этому вопросу и рассчитывает на скорейшее достижение мира для реализации данной инициативы.
Ранее сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.
