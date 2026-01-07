Ричмонд
Турция готова отвечать за Чёрное море после урегулирования на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о готовности страны взять на себя обеспечение безопасности в акватории Чёрного моря после подписания мирного соглашения по Украине. Это предложение было озвучено по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, где детально обсуждались потенциальные задачи стран-участниц в постконфликтный период.

Как пояснил турецкий министр, Анкара с самого начала конфликта, по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, выражала готовность отвечать за морское направление после установления мира. Фидан подчеркнул, что Турция, обладающая самым крупным военно-морским флотом среди стран НАТО в Чёрном море, проделала значительную работу по этому вопросу и рассчитывает на скорейшее достижение мира для реализации данной инициативы.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

