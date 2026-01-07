Ричмонд
Гамбия содействует России в открытии посольства в Банжуле

Гамбия предпринимает шаги для ускорения процесса открытия российского посольства в своей столице, Банжуле. Как заявил министр иностранных дел республики Серин Моду Нджье, правительство содействует скорейшему учреждению дипломатической миссии России, что станет ответным шагом после открытия посольства Гамбии в Москве, пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

Ранее, в июне, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии посольства в столице африканского государства. Дипломатические отношения между двумя странами имеют долгую историю: они были установлены между Гамбией и СССР 17 июля 1965 года.

Ранее сообщалось, что Ботсвана планирует в скором времени открыть своё посольство в Москве, предприняв для этого все необходимые шаги. Правительство с воодушевлением относится к данному стратегическому решению, основанному на долголетних и отличных отношениях с Россией.

