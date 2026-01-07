Гамбия содействует России в открытии посольства в Банжуле

Ранее, в июне, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии посольства в столице африканского государства. Дипломатические отношения между двумя странами имеют долгую историю: они были установлены между Гамбией и СССР 17 июля 1965 года.
Ранее сообщалось, что Ботсвана планирует в скором времени открыть своё посольство в Москве, предприняв для этого все необходимые шаги. Правительство с воодушевлением относится к данному стратегическому решению, основанному на долголетних и отличных отношениях с Россией.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.