Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп готов использовать военную силу для захвата Гренландии

Администрация президента США рассматривает весь спектр возможных сценариев для получения контроля над Гренландией, в том числе как дипломатические пути, так и силовые методы. По информации Reuters, ссылающегося на анонимного представителя Белого дома, вопрос о присоединении острова остаётся актуальным, и президент Дональд Трамп нацелен на достижение соглашения, несмотря на неодобрение со стороны лидеров стран НАТО.

«Вопрос о приобретении Гренландии никуда не денется, и Трамп стремится заключить сделку, несмотря на возражения лидеров НАТО», — приводит агентство слова неназванного американского чиновника из администрации американского лидера.

Как сообщил источник, Трамп планирует купить датский остров в рамках своего нынешнего президентского срока, поскольку это является приоритетом национальной безопасности США.

Ранее председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что члены Североатлантического альянса должны выслать послов США из-за претензий Вашингтона на Гренландию. Она заявила, что всем государствам НАТО необходимо срочно продемонстрировать решительное осуждение устремлений Вашингтона.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше