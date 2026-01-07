Трамп готов использовать военную силу для захвата Гренландии

«Вопрос о приобретении Гренландии никуда не денется, и Трамп стремится заключить сделку, несмотря на возражения лидеров НАТО», — приводит агентство слова неназванного американского чиновника из администрации американского лидера.
Как сообщил источник, Трамп планирует купить датский остров в рамках своего нынешнего президентского срока, поскольку это является приоритетом национальной безопасности США.
Ранее председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что члены Североатлантического альянса должны выслать послов США из-за претензий Вашингтона на Гренландию. Она заявила, что всем государствам НАТО необходимо срочно продемонстрировать решительное осуждение устремлений Вашингтона.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.