Трамп готов использовать военную силу для захвата Гренландии

Администрация президента США рассматривает весь спектр возможных сценариев для получения контроля над Гренландией, в том числе как дипломатические пути, так и силовые методы. По информации Reuters, ссылающегося на анонимного представителя Белого дома, вопрос о присоединении острова остаётся актуальным, и президент Дональд Трамп нацелен на достижение соглашения, несмотря на неодобрение со стороны лидеров стран НАТО.