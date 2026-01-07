Ричмонд
В конгрессе США призвали объявить импичмент Трампу

Конгрессвумен от штата Мэриленд Эйприл Макклейн Делэйни, член Демократической партии, призвала инициировать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа в связи с проведением военной операции в Венесуэле.

По её словам, глава Белого дома вышел за рамки своих полномочий, действуя без санкции Конгресса, что нарушает конституционный принцип сдержек и противовесов.

Делэйни также осудила заявление Трампа о намерении управлять Венесуэлой после захвата президента Николаса Мадуро. Она подчеркнула, что импичмент необходим для защиты конституционного порядка и сохранения ключевой роли законодательной власти в принятии внешнеполитических решений.

Ранее сообщалось, что в FIS высказались о санкциях к США из-за атаки на Венесуэлу.

