Бюджет Госканцелярии Молдовы вырастет в 2026 году почти до миллиарда леев

Согласно Закону о бюджете на 2026 год, будет увеличено финансирование большинства главных государственных учреждений страны. В Администрации президента расходы и нефинансовые активы всего составят 44,3 млн леев (+4,3%), в секретариате парламента — почти 229 млн леев (+6,3% от утвержденных годом ранее), в Конституционном суде — 38,2 млн леев (+7), в Счетной палате — 80,6 млн леев (+7,6%).