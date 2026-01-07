Бюджет Госканцелярии Молдовы вырастет в 2026 году почти до миллиарда леев

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Бюджет Государственной канцелярии Молдовы в 2026 году увеличится почти на 60% по сравнению с началом прошлого года и составит 943,5 миллиона леев, пишет Logos Press.
Согласно Закону о бюджете на 2026 год, будет увеличено финансирование большинства главных государственных учреждений страны. В Администрации президента расходы и нефинансовые активы всего составят 44,3 млн леев (+4,3%), в секретариате парламента — почти 229 млн леев (+6,3% от утвержденных годом ранее), в Конституционном суде — 38,2 млн леев (+7), в Счетной палате — 80,6 млн леев (+7,6%).
Основная часть утвержденного госбюджета идет на государственные службы: поддержка деятельности правительства — 234,6 млн леев, цифровизация управления — 273,6 млн леев, реформа госадминистрации — 170 млн леев.
Наибольшее финансирование среди министерств получит Министерство труда и социальной защиты с бюджетом 22,08 млрд леев, основная часть которого пойдет на социальную защиту населения. Меньше всего получит Министерство иностранных дел -менее 679,5 млн леев, большая часть которых уйдет на «продвижение национальных интересов посредством учреждений дипломатической службы».
Финансирование для остальных министерств распределено следующим образом:
- Министерство здравоохранения — 10 млрд леев;
- Министерство инфраструктуры и регионального развития — 6,6 млрд леев;
- Министерство внутренних дел — 5,4 млрд леев;
- Министерство образования и исследований — 4,6 млрд леев;
- Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности — 3,6 млрд леев;
- Министерство финансов — 2,4 млрд леев;
- Министерство обороны — 2,1 млрд леев;
- Министерство экономического развития и цифровизации — 1,97 млрд леев;
- Министерство юстиции — 1,9 млрд леев;
- Министерство окружающей среды — 1,6 млрд леев;
- Министерство энергетики — 1,5 млрд леев;
- Министерство культуры — 1 млрд леев.