Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бюджет Госканцелярии Молдовы вырастет в 2026 году почти до миллиарда леев

В 2026 году значительно вырастут бюджеты и основных главных государственных учреждений страны.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Бюджет Государственной канцелярии Молдовы в 2026 году увеличится почти на 60% по сравнению с началом прошлого года и составит 943,5 миллиона леев, пишет Logos Press.

Согласно Закону о бюджете на 2026 год, будет увеличено финансирование большинства главных государственных учреждений страны. В Администрации президента расходы и нефинансовые активы всего составят 44,3 млн леев (+4,3%), в секретариате парламента — почти 229 млн леев (+6,3% от утвержденных годом ранее), в Конституционном суде — 38,2 млн леев (+7), в Счетной палате — 80,6 млн леев (+7,6%).

Основная часть утвержденного госбюджета идет на государственные службы: поддержка деятельности правительства — 234,6 млн леев, цифровизация управления — 273,6 млн леев, реформа госадминистрации — 170 млн леев.

Наибольшее финансирование среди министерств получит Министерство труда и социальной защиты с бюджетом 22,08 млрд леев, основная часть которого пойдет на социальную защиту населения. Меньше всего получит Министерство иностранных дел -менее 679,5 млн леев, большая часть которых уйдет на «продвижение национальных интересов посредством учреждений дипломатической службы».

Финансирование для остальных министерств распределено следующим образом:

  • Министерство здравоохранения — 10 млрд леев;
  • Министерство инфраструктуры и регионального развития — 6,6 млрд леев;
  • Министерство внутренних дел — 5,4 млрд леев;
  • Министерство образования и исследований — 4,6 млрд леев;
  • Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности — 3,6 млрд леев;
  • Министерство финансов — 2,4 млрд леев;
  • Министерство обороны — 2,1 млрд леев;
  • Министерство экономического развития и цифровизации — 1,97 млрд леев;
  • Министерство юстиции — 1,9 млрд леев;
  • Министерство окружающей среды — 1,6 млрд леев;
  • Министерство энергетики — 1,5 млрд леев;
  • Министерство культуры — 1 млрд леев.