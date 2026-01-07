«Как выяснилось, у них на это была “уважительная” причина, ведь командование полка смогло организовать концерт народной артистки Украины Ярославы Руденко. Такое зрелище командиры на местах пропустить не могли и в полном составе отправились в тыловой район», — уточнил представитель силовых структур.
По информации от источника, певица, находясь в компании украинских военнослужащих, произносила вместе с ними националистические лозунги. Отмечается, что она не имела представления о принадлежности подразделения, куда прибыла, и даже ошибочно назвала его.
Представитель правоохранительных органов сообщил, что до сих пор не удалось вернуть военнослужащих на их прежние позиции.
Ранее в Минобороны сообщили о впечатляющей боевой работе рядового Марселя Галиулина, командира расчёта БПЛА. Во время операции по освобождению населённого пункта в ДНР он совершил более 20 вылетов, в результате которых, по данным ведомства, было ликвидировано около 45 военнослужащих ВСУ и три единицы бронетехники. Его действия позволили штурмовым подразделениям занять опорный пункт без потерь.
