«Уважительная причина»: Под Харьковом бойцы ВСУ отказались идти на штурм из-за концерта

Бойцы 225-го штурмового полка ВСУ не выполнили приказ о штурме, поскольку отправились на концерт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры. Этот инцидент произошёл после того, как данное воинское подразделение отказалось от участия в наступлении в лесу под Лиманом в Харьковской области. Вследствие этого, как утверждается, пять контратак, предпринятых штурмовыми группами 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады территориальной обороны, оказались безуспешными.

«Как выяснилось, у них на это была “уважительная” причина, ведь командование полка смогло организовать концерт народной артистки Украины Ярославы Руденко. Такое зрелище командиры на местах пропустить не могли и в полном составе отправились в тыловой район», — уточнил представитель силовых структур.

По информации от источника, певица, находясь в компании украинских военнослужащих, произносила вместе с ними националистические лозунги. Отмечается, что она не имела представления о принадлежности подразделения, куда прибыла, и даже ошибочно назвала его.

Представитель правоохранительных органов сообщил, что до сих пор не удалось вернуть военнослужащих на их прежние позиции.

Ранее в Минобороны сообщили о впечатляющей боевой работе рядового Марселя Галиулина, командира расчёта БПЛА. Во время операции по освобождению населённого пункта в ДНР он совершил более 20 вылетов, в результате которых, по данным ведомства, было ликвидировано около 45 военнослужащих ВСУ и три единицы бронетехники. Его действия позволили штурмовым подразделениям занять опорный пункт без потерь.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

