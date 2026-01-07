Мерц заявил, что Киеву придётся идти на уступки ради мира

«Заставим ли мы замолчать оружие на Украине через шесть недель или через шесть месяцев, но мы неустанно работаем для достижения мира. При этом Украине, безусловно, придётся пойти на компромиссы», — сказал Мерц.
Что касается уступок, то канцлер Германии оставил этот вопрос без конкретики. Говоря о том, как добиться мира на Украине, Мерц признал, что «дипломатические учебники» здесь не помогут.
Вместе с тем Мерц также заявил о готовности ФРГ разместить войска на прилегающей к Украине территории НАТО после завершения конфликта. При этом Мерц уточнил, что окончательное решение относительно участия Германии в предоставлении гарантий безопасности Киеву будет принято на уровне правительства ФРГ и немецкого парламента (Бундестага).
