США ведут переговоры с BlackRock об инвестициях в экономику Украины

На пресс-конференции «коалиции желающих» спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что власти США ведут переговоры с инвестиционной компанией BlackRock о вложении средств в развитие украинской экономики. По его словам, эта инициатива в перспективе должна создать значительные возможности и «отличные рабочие места» для украинцев.

«В перспективе это будет означать большие возможности для народа Украины, для людей, возвращающихся с войны, которые смогут найти отличные рабочие места», — сказал он.

Интересно, что в июле 2025 BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины. Изменчивая позиция президента США Дональда Трампа отпугнула инвесторов.

Ранее бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о необходимости привлечения в страну до десяти миллионов трудовых мигрантов для стабилизации экономической ситуации. Он пояснил, что такая мера необходима для исправления критического соотношения между работающим населением и пенсионерами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

