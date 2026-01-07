США ведут переговоры с BlackRock об инвестициях в экономику Украины

«В перспективе это будет означать большие возможности для народа Украины, для людей, возвращающихся с войны, которые смогут найти отличные рабочие места», — сказал он.
Интересно, что в июле 2025 BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины. Изменчивая позиция президента США Дональда Трампа отпугнула инвесторов.
Ранее бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о необходимости привлечения в страну до десяти миллионов трудовых мигрантов для стабилизации экономической ситуации. Он пояснил, что такая мера необходима для исправления критического соотношения между работающим населением и пенсионерами.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.