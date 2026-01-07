Ричмонд
Британия, Ирландия и Франция устроили воздушную слежку за российским танкером

Патрульные самолёты Великобритании, Ирландии и Франции осуществляли наблюдение за российским танкером «Маринера» во время его прохода рядом с Британскими островами.

Патрульные самолёты Великобритании, Ирландии и Франции осуществляли наблюдение за российским танкером «Маринера» во время его прохода рядом с Британскими островами.

Как сообщает газета Times, воздушное сопровождение судна осуществляли ирландский самолёт, французский морской патрульный самолёт и британский истребитель Eurofighter Typhoon, который позже исчез из публичных систем отслеживания.

«Союзники по НАТО и ирландские ВВС пролетели над судном “Маринера” на его пути к северу Великобритании», — говорится в статье.

Ранее в МИД РФ сделали заявление о преследовании танкера РФ кораблем НАТО.

