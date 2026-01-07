WSJ: Рубио уведомил Конгресс, что США нацелены на покупку Гренландии

По ее сведениям, Рубио сообщил об этом 5 января на закрытой встрече с членами Конгресса США. На заседании также присутствовали глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн. Встреча была посвящена военной операции в Венесуэле, но лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) спросил о намерениях администрации применить военную силу в других местах, например, в Мексике или Гренландии. Как отмечает издание, госсекретарь ответил, что звучащие в последнее время угрозы со стороны администрации президента США Дональда Трампа не следует воспринимать как указание на неизбежное вторжение, поскольку целью является приобретение острова у Дании.