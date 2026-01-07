Ричмонд
МИД прокомментировал информацию о введении ограничений на использование узбекского языка в Афганистане

Vaib.uz (Узбекистан. 6 января). В последние дни в ряде иностранных СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что в Афганистане якобы вводятся ограничения на использование узбекского языка. Эта информация вызвала обеспокоенность в Узбекистане и активное обсуждение в общественном пространстве.

Источник: Vaib.Uz

С целью прояснения ситуации представители Министерства иностранных дел Узбекистана в оперативном порядке связались с МИД Афганистана и запросили официальные разъяснения.

Афганская сторона категорически опровергла распространяемые сведения, подчеркнув, что никаких ограничений на использование узбекского языка на территории страны не вводилось. Также было отмечено, что правительство и народ Афганистана относятся к братскому узбекскому народу и его языку с глубоким уважением.

По словам официального представителя МИД Афганистана, в настоящее время по всей стране проводится работа по приведению вывесок на зданиях высших и общеобразовательных учебных заведений к единому стандарту. В рамках этой практики надписи на фасадах образовательных учреждений оформляются на трёх языках — пушту, дари и английском.

В то же время для северных регионов страны, в том числе для Саманганского университета, в виде исключения предусмотрено использование пушту, дари и узбекского языков.

Кроме того, в качестве проявления добрососедства, взаимного доверия и дружественных отношений афганская сторона сообщила, что впервые в истории страны планируется открыть с текущего года в Джузджанском государственном университете на уровне магистратуры факультет «Узбекский язык и литература».

Таким образом, распространяемая информация о якобы вводимых ограничениях не соответствует действительности, а сотрудничество в гуманитарной и языковой сфере между Узбекистаном и Афганистаном продолжается.