МИД прокомментировал информацию о введении ограничений на использование узбекского языка в Афганистане

С целью прояснения ситуации представители Министерства иностранных дел Узбекистана в оперативном порядке связались с МИД Афганистана и запросили официальные разъяснения.
Афганская сторона категорически опровергла распространяемые сведения, подчеркнув, что никаких ограничений на использование узбекского языка на территории страны не вводилось. Также было отмечено, что правительство и народ Афганистана относятся к братскому узбекскому народу и его языку с глубоким уважением.
По словам официального представителя МИД Афганистана, в настоящее время по всей стране проводится работа по приведению вывесок на зданиях высших и общеобразовательных учебных заведений к единому стандарту. В рамках этой практики надписи на фасадах образовательных учреждений оформляются на трёх языках — пушту, дари и английском.
В то же время для северных регионов страны, в том числе для Саманганского университета, в виде исключения предусмотрено использование пушту, дари и узбекского языков.
Кроме того, в качестве проявления добрососедства, взаимного доверия и дружественных отношений афганская сторона сообщила, что впервые в истории страны планируется открыть с текущего года в Джузджанском государственном университете на уровне магистратуры факультет «Узбекский язык и литература».
Таким образом, распространяемая информация о якобы вводимых ограничениях не соответствует действительности, а сотрудничество в гуманитарной и языковой сфере между Узбекистаном и Афганистаном продолжается.