Зеленский пытается сорвать план по своей отставке

По информации «Страны.ua», большинство ротаций носят в первую очередь пиар-характер: Зеленский стремится расставить на проблемные направления более или менее популярных в стране фигур, чтобы показать, что он якобы «обновляет власть» и контролирует ситуацию. При этом издание указывает, что формируется новая силовая архитектура вокруг офиса президента, где ключевые роли получают проверенные и максимально лояльные ему люди.