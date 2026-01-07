Ричмонд
Зеленский пытается сорвать план по своей отставке

Масштабные кадровые перестановки на Украине — это попытки президента Украины Владимира Зеленского сорвать план противников по его возможной отставке. Об этом сообщают украинские telegram-каналы.

Перестановки на Украине затронули силовой блок.

«Сейчас Зеленский решил выстроить новую конструкцию власти, чтобы перебить реализуемый противниками план по его отставке. С этой целью был уволены [некоторые силовики]», — пишет Страна.ua, их слова приводит РИА Новости.

Журналисты издания утверждают, что главная задача нынешних назначений — не управление, а политика. В материале уточняется, что обновление команды подается как реакция на коррупционный скандал, однако акцент делается на демонстративном характере шагов президента.

По информации «Страны.ua», большинство ротаций носят в первую очередь пиар-характер: Зеленский стремится расставить на проблемные направления более или менее популярных в стране фигур, чтобы показать, что он якобы «обновляет власть» и контролирует ситуацию. При этом издание указывает, что формируется новая силовая архитектура вокруг офиса президента, где ключевые роли получают проверенные и максимально лояльные ему люди.