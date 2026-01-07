Ричмонд
Датский министр развеял слухи о судах России и Китая вокруг Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен опроверг распространяющуюся информацию о большом количестве российских и китайских судов в водах вокруг Гренландии. Он заявил, что картина, будто остров окружён кораблями этих стран, не соответствует действительности.

Эти слова прозвучали на фоне нового витка напряжённости вокруг территориальной целостности датского королевства. Поводом стал пост супруги заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера, Кэти Миллер, которая 4 января разместила в соцсети X изображение карты Гренландии в цветах американского флага с подписью «скоро». В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях и ожидании полного уважения к территориальной целостности Дании.

Ситуация усугубляется историей с заявлениями президента США Дональда Трампа, который неоднократно выражал идею о присоединении Гренландии к США из-за её стратегической важности. В ответ бывший премьер острова Муте Эгеде заявлял, что Гренландия не продаётся.

Ранее сообщалось, что Европейскому союзу не удаётся выработать однозначную позицию в связи с заявлениями Дональда Трампа о возможном контроле над Гренландией. По мнению западных СМИ, сдержанная реакция Брюсселя на действия США в Венесуэле говорит об отсутствии единства среди европейских лидеров.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

