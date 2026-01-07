Датский министр развеял слухи о судах России и Китая вокруг Гренландии

Эти слова прозвучали на фоне нового витка напряжённости вокруг территориальной целостности датского королевства. Поводом стал пост супруги заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера, Кэти Миллер, которая 4 января разместила в соцсети X изображение карты Гренландии в цветах американского флага с подписью «скоро». В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях и ожидании полного уважения к территориальной целостности Дании.
Ситуация усугубляется историей с заявлениями президента США Дональда Трампа, который неоднократно выражал идею о присоединении Гренландии к США из-за её стратегической важности. В ответ бывший премьер острова Муте Эгеде заявлял, что Гренландия не продаётся.
Ранее сообщалось, что Европейскому союзу не удаётся выработать однозначную позицию в связи с заявлениями Дональда Трампа о возможном контроле над Гренландией. По мнению западных СМИ, сдержанная реакция Брюсселя на действия США в Венесуэле говорит об отсутствии единства среди европейских лидеров.
