Датский министр развеял слухи о судах России и Китая вокруг Гренландии

Эти слова прозвучали на фоне нового витка напряжённости вокруг территориальной целостности датского королевства. Поводом стал пост супруги заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера, Кэти Миллер, которая 4 января разместила в соцсети X изображение карты Гренландии в цветах американского флага с подписью «скоро». В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях и ожидании полного уважения к территориальной целостности Дании.