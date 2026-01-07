Уиткофф заявил о переговорах США с BlackRock по экономике Украины

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф выступил с заявлениями после саммита «коалиции желающих». Он сообщил, что Вашингтон ведет переговоры с инвестиционной компанией BlackRock. Контакты направлены на вопросы развития экономики Украины.
Спецпредставитель президента США считает, что это якобы даст «большие возможности» для украинцев. Он заявил, что благодаря этой сделке «солдаты, возвращающиеся домой, смогут найти рабочие места».
«Мы работаем в этом направлении с компанией BlackRock и Ларри Финком, и мы считаем, что это будет иметь очень большое значение для народа Украины», — заявил Стив Уиткофф.
В ходе саммита «коалиции желающих» участники подписали документ. Он называется «Декларация о намерениях». Ряд стран подтвердили желание отправить свои войска на Украину после окончания конфликта.
При этом Москва согласия на это не давала. Президент РФ Владимир Путин неоднократно об этом заявлял.