Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф заявил о переговорах США с BlackRock по экономике Украины

Уиткофф сообщил, что власти США ведут переговоры с инвестиционной компанией BlackRock по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф выступил с заявлениями после саммита «коалиции желающих». Он сообщил, что Вашингтон ведет переговоры с инвестиционной компанией BlackRock. Контакты направлены на вопросы развития экономики Украины.

Спецпредставитель президента США считает, что это якобы даст «большие возможности» для украинцев. Он заявил, что благодаря этой сделке «солдаты, возвращающиеся домой, смогут найти рабочие места».

«Мы работаем в этом направлении с компанией BlackRock и Ларри Финком, и мы считаем, что это будет иметь очень большое значение для народа Украины», — заявил Стив Уиткофф.

В ходе саммита «коалиции желающих» участники подписали документ. Он называется «Декларация о намерениях». Ряд стран подтвердили желание отправить свои войска на Украину после окончания конфликта.

При этом Москва согласия на это не давала. Президент РФ Владимир Путин неоднократно об этом заявлял.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше