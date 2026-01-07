США и Венесуэла обсуждают увеличение объемов экспорта нефти в Штаты

Представители администрации США и властей Венесуэлы ведут переговоры о возможном увеличении объёмов экспорта венесуэльской нефти в Соединённые Штаты. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди чиновников и представителей нефтяной отрасли.
Стороны обсуждают перенаправление поставок энергоносителя на американские нефтеперерабатывающие заводы, возможно, за счёт сокращения экспорта, предназначенного для Китая. Такая сделка, по оценке агентства, могла бы помочь венесуэльской государственной компании PDVSA избежать значительного снижения добычи, поскольку из-за действующей американской блокады страна не может поставлять миллионы баррелей своим покупателям.
В настоящее время экспорт венесуэльской нефти в США контролирует американская компания Chevron, получившая специальные исключения из санкционного режима. Объёмы этих поставок составляют от 100 до 150 тысяч баррелей в сутки.
Ранее сообщалось, что в конгрессе США призвали объявить импичмент Трампу.
