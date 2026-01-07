«Должны страдать»: Бут рассказал об условиях в американской тюрьме, где держат похищенного Мадуро

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году. Два года спустя, в 2010-м, его экстрадировали в США по запросу американских властей. Бут, уроженец Таджикской ССР, обвинялся в подготовке к продаже ракет колумбийским повстанцам. В 2012 году он был приговор`н к 25 годам тюрьмы. Спустя десять лет, в 2022 году, Бут был освобождён в рамках обмена на американскую баскетболистку, осужденную за контрабанду наркотиков. Оба фигуранта получили помилование перед обменом.