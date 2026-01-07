Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Должны страдать»: Бут рассказал об условиях в американской тюрьме, где держат похищенного Мадуро

Известный российский общественный деятель Виктор Бут поделился своим опытом пребывания в американской тюрьме, где в настоящее время находится президент Венесуэлы Николас Мадуро. Бут провёл в заключении три месяца и отметил, что он находился на девятом этаже, в то время как Мадуро содержится на втором.

По мнению Бута, Мадуро, вероятно, размещен в отдельном блоке, что позволяет обеспечить ему необходимые условия и изоляцию. Он также добавил, что американские тюрьмы имеют унифицированные стандарты, включая одинаковое питание, которое состоит из типичных американских блюд, таких как гамбургеры. Однако Бут считает этот рацион не очень сытным и качественным.

«И это такая система, что вы должны страдать в американской тюрьме, поэтому, если хотите, что-то можете купить в тюремном магазине», — добавил бывший заключённый в беседе с kp.ru.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году. Два года спустя, в 2010-м, его экстрадировали в США по запросу американских властей. Бут, уроженец Таджикской ССР, обвинялся в подготовке к продаже ракет колумбийским повстанцам. В 2012 году он был приговор`н к 25 годам тюрьмы. Спустя десять лет, в 2022 году, Бут был освобождён в рамках обмена на американскую баскетболистку, осужденную за контрабанду наркотиков. Оба фигуранта получили помилование перед обменом.

Напомним, что 3 января президент Николас Мадуро был захвачен американскими военными в Каракасе и вывезен в Соединённые Штаты. Ему предъявили обвинения в наркоторговле, а следующее заседание суда назначили на 17 марта. Исполняющей обязанности главы государства стала вице-президент Делси Родригес. В то же время ряд западных средств массовой информации получил методические рекомендации по освещению действий американцев в Венесуэле.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше