Названа «главная цель» США после нападения на Венесуэлу

Ранее в Хамадане демонстранты сожгли Коран и другие религиозные книги, а также попытались захватить мечеть. Волнения в Иране длятся уже несколько дней. Их причиной стало резкое падение курса национальной валюты. 29 декабря в центре Тегерана вышли торговцы. Позже к ним присоединились студенты, а в некоторых регионах начались нападения на административные здания. На фоне беспорядков посольство РФ в Тегеране призвало россиян избегать места скопления протестующих.