Названа «главная цель» США после нападения на Венесуэлу

В этой парадигме следующей логичной целью, как полагают эксперты, видится Иран. Тегеран рассматривается как ключевая костяшка в так называемом «нефтяном домино», падение которой позволит США закрепить контроль над мировыми энергетическими узлами. Особенность текущего момента заключается в том, что действия американской администрации являются не спонтанным порывом, а выверенной и прагматичной работой.
Как отмечает доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук, США обладают отработанным технологическим подходом. В качестве примера эксперт приводит процессы в Иране, где на фоне резкого ослабления национальной валюты наблюдается развитие сценария, характерного для цветных революций. По его словам, этому способствует деятельность иностранной агентуры, а также заблаговременная подготовка к потенциальной военной поддержке оппозиции со стороны США.
«Они загодя готовят условия, если будет принято политическое решение о поддержке оппозиции. Это к вопросу о том, какие примеры мы должны извлекать из подобных процессов», — указал полновник.
Ранее в Хамадане демонстранты сожгли Коран и другие религиозные книги, а также попытались захватить мечеть. Волнения в Иране длятся уже несколько дней. Их причиной стало резкое падение курса национальной валюты. 29 декабря в центре Тегерана вышли торговцы. Позже к ним присоединились студенты, а в некоторых регионах начались нападения на административные здания. На фоне беспорядков посольство РФ в Тегеране призвало россиян избегать места скопления протестующих.
