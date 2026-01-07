Ричмонд
В ФРГ назвали план Мерца по участию в миссии на Украине смертельно опасным

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт резко осудила возможное участие Германии в формировании многонациональных сил для гарантий безопасности Украины.

В своём аккаунте в социальной сети X она назвала такую перспективу «абсолютно безответственной и чрезвычайно опасной», предупредив, что в случае возобновления конфликта это может привести к прямому военному столкновению Германии с Россией.

Вагенкнехт отреагировала на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже не исключил военного вклада Германии, включая возможное размещение сил на территории НАТО, прилегающей к Украине. Политик призвала предотвратить эту «смертельно опасную миссию».

Ранее Мерц заявил, что Украине придется пойти на компромиссы ради мира.

«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
