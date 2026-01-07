Путин назвал святой миссию ВС РФ

Президент РФ обратился к военным после Рождественской службы.
Миссия российских военнослужащих является святой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после Рождественского богослужения в храме Георгия Победоносца в Подмосковье.
«Мы очень часто называем Господа спасителем. Вот и воины России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию — защиты Отечества, спасение Родины и ее людей», — сказал Путин, его слова приводит РИА Новости.
По данным пресс-службы, президент обратился к военнослужащим и их близким после завершения богослужения. Он выразил благодарность семьям военных за выдержку и поддержку, подчеркнув, что государство продолжит оказывать им необходимую помощь. Путин также напомнил о работе по улучшению социальной защиты участников специальной военной операции и членов их семей.