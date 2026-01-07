Путин назвал святой миссию ВС РФ

По данным пресс-службы, президент обратился к военнослужащим и их близким после завершения богослужения. Он выразил благодарность семьям военных за выдержку и поддержку, подчеркнув, что государство продолжит оказывать им необходимую помощь. Путин также напомнил о работе по улучшению социальной защиты участников специальной военной операции и членов их семей.