Рубио уведомил Конгресс США о планах на Гренландию

На заседании, посвящённом военной операции в Венесуэле, присутствовали также министр обороны Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн. В ответ на вопрос лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера о возможном применении силы в других регионах, включая Гренландию, Рубио пояснил, что публичные угрозы администрации не следует трактовать как подготовку к вторжению — основной целью является приобретение острова у Дании.