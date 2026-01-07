Ричмонд
Рубио уведомил Конгресс США о планах на Гренландию

Госсекретарь США Марко Рубио заявил американским законодателям, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает покупку Гренландии как приоритетный вариант, а не военное вмешательство. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием закрытой встречи, состоявшейся 5 января.

На заседании, посвящённом военной операции в Венесуэле, присутствовали также министр обороны Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн. В ответ на вопрос лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера о возможном применении силы в других регионах, включая Гренландию, Рубио пояснил, что публичные угрозы администрации не следует трактовать как подготовку к вторжению — основной целью является приобретение острова у Дании.

При этом, как напоминает издание, Трамп и высокопоставленные представители его администрации в публичных заявлениях не исключают использование военной силы для установления контроля над Гренландией. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что «вариант с задействованием ВС США всегда остаётся в распоряжении верховного главнокомандующего».

Ранее сообщалось, что США и Венесуэла обсуждают увеличение объемов экспорта нефти в Штаты.

