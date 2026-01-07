Ричмонд
«Нет свободы выбора»: В США предрекли ответ России на атаку в Венесуэле

Экс-замминистра обороны США по вопросам международной безопасности Чэс Фримен в беседе с Эндрю Наполитано на его YouTube-канале предположил, что недавняя американская операция против Венесуэлы может иметь серьёзные последствия для Украины, вплоть до потери доступа к Чёрному морю. По его мнению, Соединённые Штаты, подобно России на Украине, ограничивают свободу выбора Венесуэлы.

«У Венесуэлы нет свободы выбора позиции на международном уровне. Мы будем диктовать точно так же, как русские диктуют на Украине. И я думаю, что очень велика вероятность того, что последствием для Украины станет лишение её Россией доступа к Чёрному морю», — заявил Фримен.

Ранее сообщалось, что у администрации США отсутствует конкретный план действий в отношении Венесуэлы после захвата президента Николаса Мадуро. По некоторым данным, никакой детальной программы дальнейших шагов не существует. Администрация намерена наблюдать за развитием событий в стране и принимать решения по мере необходимости.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

