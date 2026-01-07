«Нет свободы выбора»: В США предрекли ответ России на атаку в Венесуэле

«У Венесуэлы нет свободы выбора позиции на международном уровне. Мы будем диктовать точно так же, как русские диктуют на Украине. И я думаю, что очень велика вероятность того, что последствием для Украины станет лишение её Россией доступа к Чёрному морю», — заявил Фримен.
Ранее сообщалось, что у администрации США отсутствует конкретный план действий в отношении Венесуэлы после захвата президента Николаса Мадуро. По некоторым данным, никакой детальной программы дальнейших шагов не существует. Администрация намерена наблюдать за развитием событий в стране и принимать решения по мере необходимости.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.