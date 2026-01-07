Ричмонд
Макрон заявил о намерении установить контакт с Путиным как можно скорее

Макрон сообщил о намерении в ближайшее время провести переговоры с Путиным.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о намерении в ближайшее время провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, организация такого контакта рассматривается в краткосрочной перспективе.

Французский президент отметил, что в настоящее время ведется работа по восстановлению диалога, и ожидается, что разговор может состояться в течение ближайших недель. Он подчеркнул важность скорейшего проведения такого общения.

Тема возможных контактов была затронута в ходе интервью, когда журналист напомнил о прежних заявлениях Макрона о целесообразности диалога с российским руководством и поинтересовался наличием конкретного прогресса в этом направлении.

Ранее Макрон рассказал, что принял участие в разговоре европейских лидеров с Зеленским и президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, кроме того, он отметил, что затем отдельно поговорил с Зеленским.

