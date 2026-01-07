Ричмонд
Рубио уведомил Конгресс, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Вашингтона рассматривает покупку Гренландии как приоритетный вариант, предпочтительный военному вмешательству. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, соответствующее заявление было сделано в ходе встречи с членами Конгресса США в понедельник.

Однако администрация президента США рассматривает весь спектр возможных сценариев для получения контроля над Гренландией, в том числе силовые методы. Вопрос о присоединении острова остаётся актуальным, и президент Дональд Трамп нацелен на достижение соглашения, несмотря на неодобрение со стороны лидеров стран НАТО.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
