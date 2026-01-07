Рубио уведомил Конгресс, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии

Однако администрация президента США рассматривает весь спектр возможных сценариев для получения контроля над Гренландией, в том числе силовые методы. Вопрос о присоединении острова остаётся актуальным, и президент Дональд Трамп нацелен на достижение соглашения, несмотря на неодобрение со стороны лидеров стран НАТО.