На Камчатке введены ограничения мобильной связи из-за целей безопасности

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о введении ограничений мобильной связи на полуострове по решению федерального центра в целях безопасности.

Солодов отметил, что данное решение было принято на федеральном уровне и связано с необходимостью защиты важных объектов Министерства обороны. Он подчеркнул стратегическую важность Камчатки и необходимость готовности к любым вызовам в современных условиях. Губернатор также добавил, что угроза атак беспилотников на военные и инфраструктурные объекты актуальна не только для западных границ страны. В завершение он уточнил, что ограничения будут сняты, как только это позволит стратегическая и тактическая обстановка.

Ранее в Белгородской области из-за удара беспилотника ВСУ загорелась нефтебаза.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше