На Камчатке введены ограничения мобильной связи из-за целей безопасности

Солодов отметил, что данное решение было принято на федеральном уровне и связано с необходимостью защиты важных объектов Министерства обороны. Он подчеркнул стратегическую важность Камчатки и необходимость готовности к любым вызовам в современных условиях. Губернатор также добавил, что угроза атак беспилотников на военные и инфраструктурные объекты актуальна не только для западных границ страны. В завершение он уточнил, что ограничения будут сняты, как только это позволит стратегическая и тактическая обстановка.