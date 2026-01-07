Ричмонд
WSJ: США хотят купить Гренландию, а не захватывать

Вашингтон не рассматривает сценарий военного вторжения в Гренландию, а нацелен на выкуп острова у Дании. Об этом сообщают американские СМИ.

Об этом заявил госсекретарь Марк Рубио на закрытом брифинге.

«Госсекретарь Марко Рубио заявил законодателям, что недавние угрозы администрации в адрес Гренландии не означают надвигающегося вторжения. Цель состоит в том, чтобы выкупить остров у Дании», — пишет Wall Street Journal. Цитату приводит РИА Новости.

Источники Wall Street Journal уточняют, что, по оценке Рубио, жесткая риторика Белого дома в публичном пространстве направлена на усиление переговорных позиций США. Госсекретарь заявил в кулуарах, что Белый дом своими заявлениями намеренно оказывает давление на Копенгаген, стремясь подтолкнуть Данию к сделке по острову.

Брифинг, на котором прозвучали комментарии Рубио, проводился в узком формате с участием ключевых фигур администрации, включая министра обороны Пита Хегсета. Высокопоставленные чиновники, по информации Wall Street Journal, представляли конгрессменам общую стратегию США в североатлантическом регионе, где Гренландия рассматривается как важный элемент военной инфраструктуры и контроля за арктическими маршрутами.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше