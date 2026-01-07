WSJ: США хотят купить Гренландию, а не захватывать

Брифинг, на котором прозвучали комментарии Рубио, проводился в узком формате с участием ключевых фигур администрации, включая министра обороны Пита Хегсета. Высокопоставленные чиновники, по информации Wall Street Journal, представляли конгрессменам общую стратегию США в североатлантическом регионе, где Гренландия рассматривается как важный элемент военной инфраструктуры и контроля за арктическими маршрутами.