Глава МИД Венесуэлы Хиль поблагодарил Россию за призыв освободить Мадуро

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто выразил признательность российским властям за призыв к США освободить венесуэльского президента Николаса Мадуро и осуждение действий Вашингтона в отношении этой латиноамериканской республики.
Он обратил внимание, что Венесуэла и Россия являются стратегическими союзниками и братскими странами.
«Правительство Боливарианской Республики выражает глубокую признательность за заявление России в поддержку притязаний суверенной нации и освобождения президента Николаса Мадуро и Силии Флорес (супруга венесуэльского лидера — прим. ред.)», — написал Хиль в своём Telegram-канале.
Глава МИД отметил, что Каракас высоко ценит решение России осудить иностранное вмешательство США и её призыв уважать право народа Венесуэлы на самоопределение.
Напомним, Николас Мадуро и Силия Флорес были захвачены 3 января в результате атаки американских военных на латиноамериканскую республику. После главу государства и его супругу доставили в США. Ранее сын венесуэльского президента Герра Мадуро в обращении к отцу заявил, что народ Венесуэлы ждёт его возвращения.
6 января МИД РФ заявил, что Россия продолжит оказывать необходимое содействие Венесуэле как дружественному стране. В ведомстве подчеркнули, что считают принципиально важным соблюдение права Боливарианской Республики самостоятельно определять свой политический и социально-экономический курс.