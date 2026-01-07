Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Венесуэлы Хиль поблагодарил Россию за призыв освободить Мадуро

Глава МИД Венесуэлы Хиль отметил, что благодарен России за решение осудить иностранное вмешательство США.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто выразил признательность российским властям за призыв к США освободить венесуэльского президента Николаса Мадуро и осуждение действий Вашингтона в отношении этой латиноамериканской республики.

Он обратил внимание, что Венесуэла и Россия являются стратегическими союзниками и братскими странами.

«Правительство Боливарианской Республики выражает глубокую признательность за заявление России в поддержку притязаний суверенной нации и освобождения президента Николаса Мадуро и Силии Флорес (супруга венесуэльского лидера — прим. ред.)», — написал Хиль в своём Telegram-канале.

Глава МИД отметил, что Каракас высоко ценит решение России осудить иностранное вмешательство США и её призыв уважать право народа Венесуэлы на самоопределение.

Напомним, Николас Мадуро и Силия Флорес были захвачены 3 января в результате атаки американских военных на латиноамериканскую республику. После главу государства и его супругу доставили в США. Ранее сын венесуэльского президента Герра Мадуро в обращении к отцу заявил, что народ Венесуэлы ждёт его возвращения.

6 января МИД РФ заявил, что Россия продолжит оказывать необходимое содействие Венесуэле как дружественному стране. В ведомстве подчеркнули, что считают принципиально важным соблюдение права Боливарианской Республики самостоятельно определять свой политический и социально-экономический курс.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше