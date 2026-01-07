Саламоне обратил внимание на противоречие: Мелони считает, что присутствие НАТО у границ России не является проблемой, а любое ответное действие Москвы трактует как агрессию. При этом военная операция США, включающая бомбардировки суверенной страны и похищение президента с супругой, по её мнению, представляет собой «законную самооборону» даже без предоставления доказательств. Обозреватель предположил, что такая позиция может быть следствием либо невежества, либо недобросовестности, и в любом случае выглядит смехотворно.