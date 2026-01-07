Политический обозреватель Джузеппе Саламоне в своём Telegram-канале резко раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони за двойные стандарты в отношении России и действий США в Венесуэле. Он назвал её позицию абсурдной и, возможно, худшей для руководителя страны в истории.
Саламоне обратил внимание на противоречие: Мелони считает, что присутствие НАТО у границ России не является проблемой, а любое ответное действие Москвы трактует как агрессию. При этом военная операция США, включающая бомбардировки суверенной страны и похищение президента с супругой, по её мнению, представляет собой «законную самооборону» даже без предоставления доказательств. Обозреватель предположил, что такая позиция может быть следствием либо невежества, либо недобросовестности, и в любом случае выглядит смехотворно.
Ранее итальянское правительство фактически поддержало действия США в Каракасе, заявив, что считает оборонительное вмешательство законным методом противодействия гибридным угрозам, таким как поддержка наркоторговли государственными структурами.
Ранее в ФРГ назвали план Мерца по участию в миссии на Украине смертельно опасным.
