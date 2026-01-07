Премьер Хорватии: страна не направит своих военных на Украину

Хорватия не планирует направлять свой воинский контингент на территорию Украины даже в случае заключения соглашения о прекращении огня. Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович, подводя итоги встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже.
Глава хорватского правительства подчеркнул, что участие хорватских военнослужащих в международных силах, формируемых в рамках этой инициативы, исключено как на этапе возможного перемирия, так и после достижения мирного урегулирования конфликта.
Между тем по итогам совещания лидеры Франции, Великобритании и Украины подписали декларацию о намерении разместить на украинской территории многосторонний контингент после завершения боевых действий.
Ранее французский политик Флориан Филиппо раскритиковал инициативу отправить военный контингент под европейским флагом на Украину. Он назвал эту идею возмутительной.