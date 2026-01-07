В Нидерландах подвергли сомнению законность операции США в Венесуэле

В своём обращении, опубликованном на сайте законодательного органа, министр заявил, что правительство Нидерландов призывает все стороны предотвратить дальнейшую эскалацию и строго соблюдать нормы международного права. Ван Вил также отметил, что королевство полностью поддерживает заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам от 4 января, в котором содержится призыв к сдержанности и подчёркивается важность правовых рамок.
Глава голландского МИД отдельно указал, что Нидерланды не принимали участия в операции, проведённой США 3 января, в ходе которой были нанесены удары по Венесуэле, а затем захвачены и вывезены в Нью-Йорк президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Американская сторона, в лице президента Дональда Трампа, обвинила их в причастности к «наркотерроризму». Оба задержанных в суде заявили о своей невиновности.
