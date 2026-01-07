В Нидерландах подвергли сомнению законность операции США в Венесуэле

Глава голландского МИД отдельно указал, что Нидерланды не принимали участия в операции, проведённой США 3 января, в ходе которой были нанесены удары по Венесуэле, а затем захвачены и вывезены в Нью-Йорк президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Американская сторона, в лице президента Дональда Трампа, обвинила их в причастности к «наркотерроризму». Оба задержанных в суде заявили о своей невиновности.