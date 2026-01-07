В Конгрессе США призвали к импичменту Трампа из-за Венесуэлы

Президент США провел операцию без одобрения политиков.
Незаконные действия президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы могут быть основанием для запуска процедуры импичмента. Об этом заявила Конгрессвумен-демократ от штата Мэриленд Эйприл Делани.
«В минувшие выходные мы стали свидетелями того, как президент — без разрешения или одобрения Конгресса, как того требует наша Конституция — начал атаку на Венесуэлу и заявил о своем намерении “управлять” страной. Наша демократическая фракция должна рассмотреть вопрос о начале процедуры импичмента», — сообщает пресс-служба политика, цитату приводит ТАСС.
Ранее Трампу уже пытались объявить импичмент. Сам президент США рассказал, что в 2019 году был под угрозой отстранения от власти из-за звонку президенту Украины Владимиру Зеленскому. Слова Трампа тогда попыткой давления на Украину.