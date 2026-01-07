Ричмонд
В Конгрессе США призвали к импичменту Трампа из-за Венесуэлы

Незаконные действия президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы могут быть основанием для запуска процедуры импичмента. Об этом заявила Конгрессвумен-демократ от штата Мэриленд Эйприл Делани.

Президент США провел операцию без одобрения политиков.

«В минувшие выходные мы стали свидетелями того, как президент — без разрешения или одобрения Конгресса, как того требует наша Конституция — начал атаку на Венесуэлу и заявил о своем намерении “управлять” страной. Наша демократическая фракция должна рассмотреть вопрос о начале процедуры импичмента», — сообщает пресс-служба политика, цитату приводит ТАСС.

Ранее Трампу уже пытались объявить импичмент. Сам президент США рассказал, что в 2019 году был под угрозой отстранения от власти из-за звонку президенту Украины Владимиру Зеленскому. Слова Трампа тогда попыткой давления на Украину.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
