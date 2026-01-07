Ричмонд
Румыния отказалась отправлять войска на Украину

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что страна не будет направлять свои войска на территорию Украины.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что страна не будет направлять свои войска на территорию Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции в посольстве Румынии в Париже по итогам встречи «коалиции желающих». Стенограмма выступления опубликована на сайте президентской администрации.

Вместо военного контингента Румыния обязуется предоставлять логистическую поддержку, участвовать в подготовке украинских военных на своей территории или в других европейских странах, а также в совместных программах вооружения.

Дан также сообщил, что помимо открытой декларации, по итогам встречи был принят закрытый военный документ, разработанный техническими группами, начальниками генеральных штабов и советниками по безопасности. В нём конкретно прописано, как будут реализовываться гарантии безопасности, распределена ответственность между участниками коалиции и организована координация каждого элемента. Он подчеркнул важность участия США в этих гарантиях.

Ранее сообщалось, что Хорватия отказалась отправлять своих солдат на Украину в составе коалиции.

