Трамп: Временные власти Венесуэлы отдадут США до 50 млн баррелей нефти

«Я рад объявить, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, находящейся под санкциями», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.
Согласно заявлению политика, продажа нефти состоится по рыночной цене. Сам Трамп, как сообщается, будет осуществлять контроль над вырученными средствами, которые, по его словам, предназначены для будущего использования на благо Венесуэлы и Соединённых Штатов.
До этого администрация Трампа поставила перед исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес условие: прекратить поставки нефти государствам, которые США рассматривают как своих противников. По данным СМИ, в общей сложности американские представители озвучили Родригес три ключевых требования.
