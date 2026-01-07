Эксперт подчеркнул, что подобное решение Зеленского не несёт в себе стратегической ценности и напоминает последние, отчаянные жесты героя, чья история близится к своему финалу. Специалист полагает, что устранение экс-комика теперь неизбежно, но произойдёт это лишь после того, как он завершит разрушение Украины и исчерпает финансовые ресурсы европейских стран.