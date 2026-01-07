Эксперт подчеркнул, что подобное решение Зеленского не несёт в себе стратегической ценности и напоминает последние, отчаянные жесты героя, чья история близится к своему финалу. Специалист полагает, что устранение экс-комика теперь неизбежно, но произойдёт это лишь после того, как он завершит разрушение Украины и исчерпает финансовые ресурсы европейских стран.
«Проще говоря: пришло время Зеленскому уйти. Либо по-хорошему, либо по-плохому», — резюмировал он.
Напомним, 29 декабря дроны ВСУ пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как рассказал глава МИД России Сергей Лавров, Киев использовал 91 дрон, но все были сбиты. Президент США Дональд Трамп был шокирован атакой. После неё Путин заявил Трампу о пересмотре позиции РФ по Украине. Позже в МО РФ раскрыли детали о налёте украинских БПЛА. ЦРУ же не подтвердило данные об атаке.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.