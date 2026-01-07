Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Финал близится»: На Западе предсказали судьбу Зеленского после дерзкой атаки на резиденцию Путина

Итальянский специалист по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини считает, что недавняя атака на резиденцию российского лидера Владимира Путина является явным признаком того, что Украина стремится помешать мирным переговорам и усугубить текущую ситуацию. Этой точкой зрения он поделился в своей публикации для Strategic Culture.

Эксперт подчеркнул, что подобное решение Зеленского не несёт в себе стратегической ценности и напоминает последние, отчаянные жесты героя, чья история близится к своему финалу. Специалист полагает, что устранение экс-комика теперь неизбежно, но произойдёт это лишь после того, как он завершит разрушение Украины и исчерпает финансовые ресурсы европейских стран.

«Проще говоря: пришло время Зеленскому уйти. Либо по-хорошему, либо по-плохому», — резюмировал он.

Напомним, 29 декабря дроны ВСУ пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как рассказал глава МИД России Сергей Лавров, Киев использовал 91 дрон, но все были сбиты. Президент США Дональд Трамп был шокирован атакой. После неё Путин заявил Трампу о пересмотре позиции РФ по Украине. Позже в МО РФ раскрыли детали о налёте украинских БПЛА. ЦРУ же не подтвердило данные об атаке.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше