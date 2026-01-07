Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: США могут пойти на военное вмешательство для захвата Гренландии

В Белом доме заявили, что Трамп собирается приобрести Гренландию до конца своего нынешнего президентского срока.

Источник: Аргументы и факты

Администрация США прорабатывает все возможные варианты, чтобы получить доступ к Гренландии, в число сценариев включены сделка с покупкой острова и военное вмешательство, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

«Вопрос о приобретении Гренландии никуда не денется, и Трамп стремится к заключению сделки, несмотря на возражения лидеров НАТО», — сказал собеседник журналистов.

Чиновник обратил внимание, что глава Белого дома собирается приобрести остров, который контролирует Дания, до конца своего нынешнего президентского срока. Он пояснил, что такое стремление связано с позицией Трампа, согласно которой получение Гренландии является приоритетом национальной безопасности США.

По словам собеседника, через владение островом Соединённые Штаты хотят сдерживать другие страны в Арктическом регионе.

Напомним, ранее советник Белого дома по внутренней безопасности и заместитель главы аппарата администрации США Стивен Миллер заявил, что законность владения Данией Гренландией вызывает сомнения. Он также подчеркнул, что остров должен войти в состав Соединённых Штатов, что якобы позволит Вашингтону обеспечить безопасность в Арктике и защитить интересы НАТО.

6 января издание Economist написало, что США хотят предложить Гренландии соглашение о свободной ассоциации, которое исторически распространялось на небольшие страны в Тихом океане.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше