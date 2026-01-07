Reuters: США могут пойти на военное вмешательство для захвата Гренландии

Администрация США прорабатывает все возможные варианты, чтобы получить доступ к Гренландии, в число сценариев включены сделка с покупкой острова и военное вмешательство, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.
«Вопрос о приобретении Гренландии никуда не денется, и Трамп стремится к заключению сделки, несмотря на возражения лидеров НАТО», — сказал собеседник журналистов.
Чиновник обратил внимание, что глава Белого дома собирается приобрести остров, который контролирует Дания, до конца своего нынешнего президентского срока. Он пояснил, что такое стремление связано с позицией Трампа, согласно которой получение Гренландии является приоритетом национальной безопасности США.
По словам собеседника, через владение островом Соединённые Штаты хотят сдерживать другие страны в Арктическом регионе.
Напомним, ранее советник Белого дома по внутренней безопасности и заместитель главы аппарата администрации США Стивен Миллер заявил, что законность владения Данией Гренландией вызывает сомнения. Он также подчеркнул, что остров должен войти в состав Соединённых Штатов, что якобы позволит Вашингтону обеспечить безопасность в Арктике и защитить интересы НАТО.
6 января издание Economist написало, что США хотят предложить Гренландии соглашение о свободной ассоциации, которое исторически распространялось на небольшие страны в Тихом океане.