Трамп объявил о передаче США венесуэльской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут Соединённым Штатам от 30 до 50 миллионов баррелей нефти высокого качества, которая в настоящее время находится под санкциями.

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут Соединённым Штатам от 30 до 50 миллионов баррелей нефти высокого качества, которая в настоящее время находится под санкциями. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Трамп уточнил, что нефть будет продана по рыночной стоимости, а вырученные средства будут находиться под его контролем как президента США.

По его словам, эти деньги будут направлены на благо народов как Венесуэлы, так и Соединённых Штатов.

Ранее сообщалось, что США и Венесуэла обсуждают увеличение объемов экспорта нефти в Штаты.

