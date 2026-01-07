Трамп объявил о передаче США венесуэльской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут Соединённым Штатам от 30 до 50 миллионов баррелей нефти высокого качества, которая в настоящее время находится под санкциями. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.
Трамп уточнил, что нефть будет продана по рыночной стоимости, а вырученные средства будут находиться под его контролем как президента США.
По его словам, эти деньги будут направлены на благо народов как Венесуэлы, так и Соединённых Штатов.
Ранее сообщалось, что США и Венесуэла обсуждают увеличение объемов экспорта нефти в Штаты.
