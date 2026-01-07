Ричмонд
Каракас объявил недельный траур по погибшим в результате нападения США

Правительство Венесуэлы объявило семидневный национальный траур в память о жертвах среди военных и гражданского населения, погибших в результате американской агрессии. Исполняющая обязанности президента Делси Родригес заявила, что этот траур объявлен в честь тех, кто «самоотверженно отдал свои жизни, защищая нашу священную родину во время преступного военного нападения, совершённого правительством Соединённых Штатов 3 января 2026 года».

«Мы официально объявили семидневный национальный траур по мученикам, которые самоотверженно отдали свои жизни, защищая нашу священную родину», — сказала Родригес.

По последним данным, число погибших в результате военного вторжения США в Венесуэлу значительно возросло по сравнению с первоначальными оценками, и достигло 80 человек, включая гражданских лиц и сотрудников сил безопасности.

Ранее Россия резко осудила действия США в Венесуэле на экстренном заседании Совбеза ООН. Постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя назвал произошедшее актом вооружённой агрессии. Напомним, 3 января ВС США атаковали столицу Венесуэлы Каракас, а американский спецназ захватил президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывез их из страны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

