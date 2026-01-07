Каракас объявил недельный траур по погибшим в результате нападения США

«Мы официально объявили семидневный национальный траур по мученикам, которые самоотверженно отдали свои жизни, защищая нашу священную родину», — сказала Родригес.
По последним данным, число погибших в результате военного вторжения США в Венесуэлу значительно возросло по сравнению с первоначальными оценками, и достигло 80 человек, включая гражданских лиц и сотрудников сил безопасности.
Ранее Россия резко осудила действия США в Венесуэле на экстренном заседании Совбеза ООН. Постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя назвал произошедшее актом вооружённой агрессии. Напомним, 3 января ВС США атаковали столицу Венесуэлы Каракас, а американский спецназ захватил президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывез их из страны.
