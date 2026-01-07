Зеленский продолжил переговоры с Кушнером и Уиткоффом после саммита в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу со специальным представителем американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером после саммита «коалиции желающих». Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, отметив, что стороны обсудили дипломатические пути завершения конфликта и поблагодарил США за готовность обеспечить резервную поддержку по всем направлениям, включая гарантии безопасности, мониторинг прекращения огня и восстановление страны.
Зеленский также анонсировал продолжение работы над гарантиями безопасности и «базовыми рамками для завершения» конфликта 7 января в Париже.
Стивен Уиткофф подтвердил, что США продолжат переговоры с украинской делегацией вечером 6 января и 7 января, подчеркнув важность гарантий безопасности для достижения прочного мира. Он также выразил уверенность, что стороны находятся «очень близко к завершению беспрецедентного соглашения о процветании».
Ранее Мерц заявил, что Украине придется пойти на компромиссы ради мира.
