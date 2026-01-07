США создадут систему из БПЛА для мониторинга соблюдения мира на Украине

«Американские военные возглавят высокотехнологичный мониторинг линии прекращения огня на Украине, чтобы определить виновных в возможных нарушениях», — говорится в публикации.
Цель системы — оперативное выявление нарушений перемирия и идентификация виновных, благодаря интеграции дронов, датчиков и спутниковых данных. Внедрение этой системы рассматривается как возможный элемент мирного урегулирования, и американская сторона активно работает над её деталями с группой стран-партнеров, предполагая как своё лидирующее участие, так и привлечение других государств.
До этого сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.
