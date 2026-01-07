В НАБУ заявили о масштабной коррупции при закупке авиашин для ВСУ

В суд передано дело о хищении более 27 миллионов гривен. Обвиняемыми по делу проходят бывший помощник нардепа, экс-чиновники Минобороны и предприниматель. Следствие установило, что должностные лица Сил логистики ВСУ способствовали победе определённой частной компании в тендерах, искусственно ограничивая конкуренцию. Владелец компании перепродавал закупленные напрямую у производителей авиационные шины через свою фирму с наценкой в 2−3 раза. Помощник нардепа, по данным следствия, обеспечивал своевременную оплату счетов Минобороны.
В итоге, Силы логистики ВСУ переплатили за комплектующие 27,3 миллиона гривен (почти 50 млн рублей).
Ранее Life.ru сообщал, что детективы НАБУ нагрянули с обысками в Верховную раду. Тогда фокус внимания был сосредоточен на нардепе из «Слуги народа» Юрии Киселе. Он близко общается с основателем «Квартала-95» и другом Владимира Зеленского Сергеем Шефиром.
