В НАБУ заявили о масштабной коррупции при закупке авиашин для ВСУ

В суд передано дело о хищении более 27 миллионов гривен. Обвиняемыми по делу проходят бывший помощник нардепа, экс-чиновники Минобороны и предприниматель. Следствие установило, что должностные лица Сил логистики ВСУ способствовали победе определённой частной компании в тендерах, искусственно ограничивая конкуренцию. Владелец компании перепродавал закупленные напрямую у производителей авиационные шины через свою фирму с наценкой в 2−3 раза. Помощник нардепа, по данным следствия, обеспечивал своевременную оплату счетов Минобороны.