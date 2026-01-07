The Times назвала четыре способа присоединения Гренландии к США

The Times также рассматривает возможность заключения Договора о свободной ассоциации. В данный момент США уже имеют подобные соглашения с малыми государствами Тихого океана, такими как Микронезия, Маршалловы Острова и Палау. Эти договоры предусматривают, что США оказывают финансовую помощь этим странам, а те, в свою очередь, передают Вашингтону вопросы обороны, сохраняя при этом внутреннее самоуправление.