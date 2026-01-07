Еврокомиссар Кубилюс: военная операция США в Гренландии станет концом НАТО

Еврокомиссар от Литвы по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что военная операция США на территории Гренландии, принадлежащей Дании, могла бы поставить под угрозу существование НАТО. По его оценке, использование силы для захвата контроля над островом стало бы серьёзным ударом по трансатлантическим связям.
Кубилюс подчеркнул, что при желании укрепить безопасность региона Соединенные Штаты могут развивать свои военные базы на Гренландии без угроз или попыток прямого контроля над территорией. Он отметил, что подобные меры позволили бы повысить безопасность без нарушения международных норм и отношений с союзниками.
Еврокомиссар выразил надежду на рациональный подход со стороны США и соблюдение обязательств перед партнёрами по НАТО. Он также обратил внимание на противоречие: как США будут действовать как союзник, если при этом они сами нарушат права и безопасность государства-члена альянса.
Ранее сообщалось, что администрация США прорабатывает все возможные варианты, чтобы получить доступ к Гренландии, в число сценариев включены сделка с покупкой острова и военное вмешательство.