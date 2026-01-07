Times описали четыре сценария захвата Гренландии Трампом

Среди вариантов: вторжение, принуждение, свободная ассоциация и совместное управление.
Описаны четыре сценария, по которым США могут получить контроль над Гренландией. В статье подробно разбираются варианты — от силового вмешательства до совместного управления островом с Данией и США. Об этом сообщает британское СМИ.
«Первым сценарием называется “вторжение”. Даже если подобная операция пройдет без сучка и задоринки, американцам будет трудно использовать преимущества Гренландии из-за неприязни местного населения», — пишет Times, слова приводит РИА Новости.
Вторым вариантом газета называет «принуждение» Копенгагена к уступкам. По мнению авторов, США способны усилить давление на Данию в политической и оборонной плоскости, опираясь на зависимость европейских союзников от Вашингтона в сфере безопасности.
Третий сценарий, описанный в материале, — создание свободной ассоциации. В этом варианте Гренландия получает более широкую автономию, формально оставаясь в орбите Дании, но выстраивая отдельные, институционализированные отношения с США.
Четвертый вариант — совместное управление островом. В этом случае Вашингтон и Копенгаген разделяют ответственность за оборону, ресурсы и инфраструктуру Гренландии. При таком подходе «Дания сможет более или менее сохранить статус-кво», не отказываясь от формального суверенитета, но допуская США к более глубокому участию в делах острова.