WSJ: Рубио уведомил Конгресс, что США склоняются к покупке Гренландии

Американский госсекретарь Марко Рубио в беседе с членами Конгресса США заявил, что для получения контроля над Гренландией администрация Соединённых Штатов склоняются к варианту с покупкой острова, а не к военному вмешательству, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.
По данным журналистов, он встречался с конгрессменами 5 января. Также на закрытом мероприятии присутствовали глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.
Темой встречи была операция американских военных в Венесуэле. При этом лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чак Шумер задал Рубио вопрос о возможности применения силы в других местах, в частности в Мексике и Гренландии.
Госсекретарь пояснил, что угрозы со стороны администрации США, связанные с этим островом, не стоит рассматривать как предупреждение о неизбежном вторжении. Он пояснил, что приоритетной целью является покупка Гренландии у Дании.
Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что администрация США прорабатывает все возможные варианты, чтобы получить контроль над гренландской территорией. Среди сценариев рассматривается военное вмешательство.
5 января датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что «всё закончится», если США решатся напасть на Гренландию. Говоря об этом, она обратила внимание, что и Дания, и Соединённые Штаты являются членами НАТО.