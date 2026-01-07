Ричмонд
WSJ: Рубио уведомил Конгресс, что США склоняются к покупке Гренландии

Рубио призвал не рассматривать угрозы, связанные с Гренландией, как предупреждение о неизбежном вторжении.

Источник: Аргументы и факты

Американский госсекретарь Марко Рубио в беседе с членами Конгресса США заявил, что для получения контроля над Гренландией администрация Соединённых Штатов склоняются к варианту с покупкой острова, а не к военному вмешательству, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, он встречался с конгрессменами 5 января. Также на закрытом мероприятии присутствовали глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

Темой встречи была операция американских военных в Венесуэле. При этом лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чак Шумер задал Рубио вопрос о возможности применения силы в других местах, в частности в Мексике и Гренландии.

Госсекретарь пояснил, что угрозы со стороны администрации США, связанные с этим островом, не стоит рассматривать как предупреждение о неизбежном вторжении. Он пояснил, что приоритетной целью является покупка Гренландии у Дании.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что администрация США прорабатывает все возможные варианты, чтобы получить контроль над гренландской территорией. Среди сценариев рассматривается военное вмешательство.

5 января датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что «всё закончится», если США решатся напасть на Гренландию. Говоря об этом, она обратила внимание, что и Дания, и Соединённые Штаты являются членами НАТО.

Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
