WSJ: Рубио уведомил Конгресс, что США склоняются к покупке Гренландии

Американский госсекретарь Марко Рубио в беседе с членами Конгресса США заявил, что для получения контроля над Гренландией администрация Соединённых Штатов склоняются к варианту с покупкой острова, а не к военному вмешательству, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.